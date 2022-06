Giugliano, ancora inquinamento nel Lago Patria: invaso da schiuma bianca Il bacino d’acqua si è presentato oggi pieno di una schiuma bianca, di provenienza ignota. Si tratta di un fenomeno che, purtroppo, si ripete ciclicamente.

A cura di Valerio Papadia

Una schiuma bianca e densa: così si presentava questa mattina, giovedì 9 giugno, il Lago Patria, bacino d'acqua che si trova nell'omonima frazione del Comune di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, che interessa anche la confinante provincia di Caserta. Serviranno analisi approfondite per determinare la composizione della schiuma bianca che questa mattina ha invaso le sponde del lago, fatto sta che in molti hanno fotografato il fenomeno, interrogandosi sulla sua origine. Non è escluso che la schiuma bianca possa essere conseguenza di scarichi illeciti e quindi dell'inquinamento dello specchio d'acqua ma, come detto, bisognerà attendere analisi più precise.

L'anno scorso nel Lago Patria una grossa chiazza scura

Non è, ad ogni modo, la prima volta che il Lago Patria viene invaso da una strana schiuma bianca: era giù successo, ad esempio, nell'estate del 2020, ma anche un anno fa, nell'aprile del 2021, come denunciato da residenti, associazioni e dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Ancora nell'aprile dello scorso anno, poi, Legambiente Campania aveva invece denunciato anche la comparsa di una strana e grossa chiazza scura a colorare la superficie del lago. "Continueremo a chiedere con forza alle istituzioni che la lotta alle ecomafie sia una priorità. Continueremo a pretendere che le risorse vengano usate per liberare dai veleni territori che aspettano la bonifica da anni" aveva dichiarato per l'occasione Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania.