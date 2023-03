Giro d’Italia 2023 a Napoli, da Pompei al Vesuvio, passando per la Costiera: il percorso della tappa Il prossimo 11 maggio il Giro d’Italia farà nuovamente tappa a Napoli: 162 chilometri nei quali i ciclisti partiranno e approderanno dal capoluogo, passando per i paesi Vesuviani, il Nolano e la Costiera Amalfitana.

A cura di Valerio Papadia

È entrata nel vivo, a Napoli, l'organizzazione della tappa del Giro d'Italia, la gara ciclistica più famosa del Paese, che passerà dal capoluogo e dalla Campania il prossimo 11 maggio. Si tratta di una tappa breve – 162 chilometri la lunghezza del percorso – durante la quale i ciclisti che si sfideranno per la maglia rosa partiranno e arriveranno a Napoli, passando per i paesi Vesuviani, per il Nolano e per la Costiera Amalfitana.

Nella giornata odierna, lunedì 20 marzo, è stato siglato il protocollo d'intesa che stabilisce i ruoli che la Città Metropolitana, il Comune di Napoli e gli altri Comuni che saranno attraversati dalla tappa dovranno assumere per la migliore riuscita della manifestazione. Proprio questa mattina, è stato definito anche il percorso che i corridori attraverseranno durante la tappa napoletana.

Il percorso del Giro d’Italia a Napoli l’11 maggio 2023

"Il Giro d’Italia rappresenta una grande vetrina internazionale per la Città Metropolitana di Napoli. Dopo il successo dello scorso maggio, abbiamo voluto che anche per questa edizione il Giro facesse tappa a Napoli per un’altra splendida occasione di valorizzazione della nostra terra, che non ha eguali al mondo" ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Il percorso del Giro d'Italia a Napoli

Oltre a Napoli, saranno 22 i Comuni attraversati dalla "Corsa rosa": si tratta Boscoreale, Castellammare di Stabia, Cercola, Ercolano, Massa Lubrense, Meta, Ottaviano, Piano di Sorrento, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Agnello, Sant’Anastasia, Sant’Antonio Abate, Somma Vesuviana, Sorrento, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Vico Equense.

Il dettaglio del percorso della tappa napoletana del Giro d’Italia

Due i traguardi volanti durante la tappa, il primo a Sant'Antonio Abate, il secondo a Sorrento. Due saranno anche i gran premi della montagna: il primo al Valico di Chiunzi, a 683 metri d'altezza; il secondo a 469 metri, in località Picco Sant'Angelo a Sant'Agata dei Due Golfi.