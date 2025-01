video suggerito

Girano in auto con due bombe da 3 chili nel bagagliaio: potevano causare un'esplosione micidiale Due uomini sono stati fermati dai carabinieri e arrestati a San Gennaro Vesuviano, nella provincia di Napoli: nel bagagliaio della loro auto tre chili di esplosivo considerato micidiale.

A cura di Valerio Papadia

Non esitano a definirlo "micidiale", i carabinieri, l'esplosivo che due uomini si portavano in giro in auto a San Gennaro Vesuviano, nella provincia di Napoli. I militari della stazione di Carbonara di Nola, mentre percorrevano via di Sarno, hanno notato i due uomini che rovistavano all'interno del bagagliaio di un'automobile, una Fiat 500 X, di proprietà di uno di loro. I carabinieri vogliono vederci chiaro e, così, decidono di controllare il contenuto del bagagliaio: grande la sorpresa dei militari dell'Arma nel rinvenire due bombe di grosse dimensioni, del peso complessivo di 3 chilogrammi, di fattura artigianale e assolutamente illegali.

Pertanto, si è reso necessario l'intervento del Nucleo Artificieri dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, che hanno messo in sicurezza l'area e sequestrato i due ordigni artigianali: si tratta di materiale esplosivo detonante illegale non categorizzato di fattura artigianale, considerato, come detto, micidiale. I due uomini non hanno saputo giustificare il possesso delle due bombe e sono stati così arrestati per detenzione abusiva di materiale esplosivo: si tratta di un 32enne del posto, incensurato e di 21enne di Ottaviano, anch'egli incensurato; per i due uomini si sono aperte le porte del carcere.