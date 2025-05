video suggerito

Gira mezzo nudo in strada in via Foria, poi aggredisce i poliziotti: arrestato 60enne L'uomo è stato fermato dai poliziotti dopo una colluttazione; per il 60enne è scattata anche una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

A cura di Valerio Papadia

Via Foria a Napoli

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 maggio, in via Foria, nel cuore di Napoli: un uomo ha aggredito gli agenti della Polizia di Stato e, per questo, è stato arrestato. Nella fattispecie, i Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Foria, hanno notato l'uomo che passeggiava in strada parzialmente denudato, incurante della presenza dei tanti passanti.

L'uomo è stato anche denunciato per atti osceni in luogo pubblico

L'uomo, alla vista degli agenti di polizia, ha dato in escandescenze e ha iniziato a prendere a calci le moto di servizio; raggiunto dai poliziotti, l'uomo è stato bloccato e fermato soltanto dopo una colluttazione: si tratta di un uomo di 60 anni, originario del Marocco e con precedenti di polizia. Pertanto, dopo le formalità di rito, il 60enne è stato arrestato con le accuse di lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione; per l'uomo è scattata anche una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico.