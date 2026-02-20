Giovanni Marchionni morto a Olbia, indagata la proprietaria dello yacht

Annalaura Di Luggo, proprietaria dello yacht su cui è stato trovato senza vita il 21enne Giovanni Marchionni, è indagata dalla Procura di Tempio Pausania nell’inchiesta sul decesso del ragazzo.

Risulta ufficialmente iscritta nel registro degli indagati Annalaura Di Luggo, la proprietaria dello yacht Gravia a bordo del quale, agli inizi dello scorso agosto, era stato trovato il corpo senza vita di Giovanni Marchionni, skipper 21enne di Bacoli (Napoli). L'atto, necessario per consentire alla Procura di Tempio Pausania e alla pm Milena Aucone di effettuare ulteriori accertamenti, è stato notificato alla armatrice e ai suoi legali (Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto).

Il cadavere di Marchionni era stato rinvenuto la mattina dell'8 agosto 2025, in quel periodo lo yacht era ormeggiato alla banchina 7 della Marina di Portisco (Olbia), dove si trova tutt'ora, sotto sequestro. I successivi accertamenti svolti sulla barca hanno portato gli inquirenti a ritenere che il ragazzo possa essere stato ucciso dall'inalazione di acido solfidrico, che potrebbe essere stato sprigionato dalle batterie; elementi in tal senso sarebbero emersi anche dalla relazione autoptica e tossicologica.

I controlli a bordo dello yacht continuano, a quasi sei mesi dal ritrovamento del corpo. Stamattina saliranno a bordo del Gravia gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia. Fino ad ora lo Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) non era mai intervenuto nella vicenda. Nelle ore successive al ritrovamento del corpo era circolata la versione secondo cui il giovane si trovasse ad Olbia sullo yacht in vacanza, ma questa ricostruzione era stata smentita subito dalla famiglia di Giovanni Marchionni e dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Regione, secondo cui il 21enne non era ospite dell'imprenditrice in Costa Smeralda ma lavorava su quello yacht come skipper.