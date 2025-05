video suggerito

Giovani aggrediti a colpi di taser e lancio di pietre in pieno centro a Benevento: due denunciati Due persone denunciate rispettivamente per lesioni personali aggravate e per percosse, tre i feriti: l’aggressione a Benevento con taser e lancio di pietre. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due persone denunciate ed altre tre rimaste ferite e costrette a farsi medicare in ospedale. Questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta in pieno centro a Benevento e per la quale oggi sono state denunciate due persone dai carabinieri sanniti. Ma le indagini proseguono per individuare altri soggetti coinvolti, alcuni forse già parzialmente identificati, con la dinamica dei fatti in corso di accertamento da parte dei militari dell'Arma.

L'aggressione era avvenuta lo scorso 6 aprile, in una zona del centro di Benevento molto frequentata dalla movida. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero state almeno cinque le persone coinvolte, con un'aggressione che ha visto anche l'utilizzo di una pistola stordente (stun gun, una sorta di taser che genera una scossa elettrica) e con un lancio di pietre, provocando ferite e contusioni a tre persone. Le vittime sono poi state medicate e soccorse, con prognosi variabili da due a otto giorni, mentre gli autori dell’aggressione si erano dati alla fuga.

Quest'oggi sono quindi scattate le denunce nei confronti di un 37enne tunisino ed un 20enne egiziano: il primo per lesione personale aggravata, il secondo per percosse. Intanto le indagini continuano: nella loro fase iniziale, sono state fondamentali le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata della zona, nonché le testimonianze di persone presenti sul posto. Le indagini, intanto, proseguono per individuare altri presunti responsabili e soprattutto cercare di chiarire cosa possa aver scatenato l'aggressione, particolarmente brutale, dai parti dei responsabili.