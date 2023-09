Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli: fiori e messaggi sul luogo dell’omicidio del musicista Oggi sono comparsi fiori e messaggi nel punto in cui è stato ucciso il musicista 24enne; per l’omicidio fermato un 16enne dei Quartieri Spagnoli, reo confesso.

A cura di Nico Falco

I fiori sul luogo dell’omicidio (foto Fanpage.it)

"Tesoro bello, questa città non ti meritava. Riposa in pace, Giovanni". Il messaggio, su un mazzo di fiori, è stato lasciato questa mattina in piazza Municipio, nel punto in cui è stato ucciso Giovanni Battista Cutolo, 24 anni, musicista di talento che per tirar su qualche soldo lavorava anche come cameriere. Un omicidio, ricostruiscono gli inquirenti, per "futili motivi": è bastato uno scooter parcheggiato male, qualche parola, e una mano troppo veloce a premere il grilletto. Il presunto responsabile è stato individuato dalla Squadra Mobile soprattutto grazie a un video: è un 16enne dei Quartieri Spagnoli, rintracciato poco dopo.

Figlio del regista teatrale Franco Cutolo e della psicoterapeuta Daniela Di Maggio, Giovanbattista, "Gio Giò", giovedì notte era con la fidanzata, si era fermato per prendere un panino dopo una festa di compleanno. Una morte senza senso, che ha profondamente colpito chi lo conosceva ma anche chi ha semplicemente saputo della sua storia e della sua tragica fine. Oggi sul luogo dell'omicidio diverse persone hanno voluto mostrare un segno di vicinanza e di dolore, lasciando un fiore, un ricordo. Questa sera si terrà in memoria del ragazzo una manifestazione che partirà alle 18 da piazza Bellini.

Lo sparo per un motorino parcheggiato male

La lite, hanno ricostruito gli investigatori, sarebbe cominciata per un motorino parcheggiato male. Il 16enne, proprietario di quello scooter, avrebbe discusso prima con la fidanzata di Cutolo, poi avrebbe tirato fuori la pistola. A chiamare le forze dell'ordine è stata la ragazza, poco prima delle 5 della notte tra mercoledì e giovedì, ma per il musicista 24enne non c'era ormai più nulla da fare.

Il 16enne ha confessato, ha un precedente per tentato omicidio

Il fermo per il minorenne è stato emesso nel pomeriggio dal pm della Procura per i Minorenni di Napoli; il giovane è stato condotto nel centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, con l'accusa di omicidio aggravato. Volto già noto alle forze dell'ordine, il ragazzo risulta legato ai circuiti dei rapinarolex dei Quartieri Spagnoli ed ha precedenti per tentato omicidio e per truffa.

Il cordoglio della Orchestra Sinfonica di Sanremo

Giovanbattista Cutolo, sui documenti Giovanni Battista, era un apprezzato musicista che, nonostante l'età ancora giovane, si era fatto conoscere nell'ambiente ben oltre i confini napoletani; ieri aveva parlato di lui anche la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi. Tra i messaggi di cordoglio per la sua tragica morte c'è quello di Filippo Biolè, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo: