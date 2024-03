Giornate FAI Primavera 2024 Napoli: tutti i luoghi aperti gratis in Campania Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera: in Campania, oltre 40 luoghi, spesso inaccessibili, da visitare e scoprire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Villa Rosebery a Napoli

È uno degli eventi più attesi dell'anno: sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 tornano le Giornate FAI di Primavera, un'occasione per visitare e scoprire luoghi che – almeno per quanto riguarda la stragrande maggioranza dei casi – durante l'anno sono inaccessibili. In Campania, sono oltre 40 i luoghi che si potranno visitare, gratuitamente, suddivisi nelle cinque province della regione: a Napoli, ad esempio, si potrà visitare Villa Rosebery, residenza estiva del Presidente della Repubblica. Ecco l'elenco completo, provincia per provincia.

Napoli

Parco Archeologico Di Liternum, Lago Patria

Villa Ferretti, Bacoli

Baia Di Ieranto, Massa Lubrense

Castel Capuano, Napoli

Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica, Napoli

Agri-Cultura: L'Orto Botanico Di Portici, Portici

Chiesa Di San Raffaele Arcangelo, Pozzuoli

Rettorato e Aula Magna Storica Della Federico II, Napoli

Quartier Generale Marina – Base Navale Di Napoli, Napoli

Torre Degli Infiniti Mondi, Nola

Cuma: La Necropoli Romana Della Porta Mediana, Pozzuoli

Villa Avellino-De Gemmis, Pozzuoli

Rione Terra: Passeggiata Per Le Vie Del Borgo, Pozzuoli

Chiesa Della Santissima Annunziata, Vico Equense

Caserta

Complesso "La Maddalena", Aversa

Ex Manicomio Civile Di Aversa, Aversa,

Chiesa Di San Rocco, Aversa

Real Vaccheria e Tempietto Del Ss. Sacramento, Caserta

Chiesa Dell' Immacolata, Aversa

Chiesa Di S.Antonio, Aversa

Chiesa Di Maria Santissima Annunziata, Carinola

Palazzo Marzano, Carinola

Palazzo Petrucci- Novelli, Carinola

Cattedrale Di Carinola, Carinola

Basilica S. Maria In Foro Claudio, Ventaroli

Parco Sorgenti Ferrarelle Di Riardo, Riardo

Chiesa Di Sant' Elena, Caserta

Avellino

Cappella 3 Cenotafio Capone, Montella

Complesso Del Monte – Chiesa S. Maria Della Neve e Convento, Montella

Benevento

Ecce Quam Bonum, Benevento

Casa Cocchiarella, Benevento

Chiesa Delle Orsoline, Benevento

Salerno

Palazzo Santa Maria, Camerota

Cattedrale Di San Matteo: La Sala S. Lazzaro e La Sala S. Tommaso, Salerno

Museo Della Medicina "Roberto Papi", Salerno

Museo Virtuale Della Scuola Medica Salernitana, Salerno

Museo Diocesano "San Matteo": Cappella Santa Caterina, Salerno

Scuola Media "Giovanni Lanzalone", Salerno

Palazzo Pedace Sede Fai, Salerno

Tempio Di Pomona: La Scuola Medica Salernitana, Salerno

Piccolo Teatro Porta Catena, Ex Chiesa San Giovanni Di Dio, Salerno

Badia Di Santa Maria Di Pattano, Pattano