Gioia La Marca morta a 21 anni, sconcerto e dolore a Marano di Napoli È morta ad appena 21 anni, per causa ancora da accertare, Gioia La Marca. La ragazza, di Marano di Napoli, uno dei più popolosi comune della città metropolitana, si è spenta ieri all’ospedale, dov’era ricoverata dopo aver accusato un malore nei giorni scorsi. Centinaia i messaggi di condoglianze sui social rivolti alla giovane da parte della comunità di Marano.

A cura di Federica Grieco

Gioia La Marca, 21enne di Marano di Napoli, uno dei comuni più popolosi della città metropolitana, è morta a soli 21 anni. La ragazza aveva accusato un malore nei giorni scorsi ed era stata per questo ricoverata in ospedale, dov'era giunta già in gravi condizioni. Proprio in ospedale, ieri la ragazza è deceduta. Una morte improvvisa, quella della 21enne, sulle cui cause si sta ancora indagando.

La comunità di Marano è sotto choc per la prematura scomparsa dell'ex studentessa dell'Istituto magistrale statale "Carlo Levi" di via Giovanni Falcone. Sono numerosi i messaggi di cordoglio che arrivano dai social da parte dei cittadini del comune in provincia di Napoli colpiti dalla prematura scomparsa di Gioia.

Centinaia anche i messaggi che amici, ex compagni di classe e di scuola e insegnanti dell'istituto che la ragazza frequentava hanno pubblicato sui loro profili social e con cui hanno voluto ricordare la 21enne. I funerali della giovane scomparsa ieri si sono tenuti oggi, giovedì 4 novembre, alle 16 nella parrocchia di San Castrese, chiesa del santo patrono della città.