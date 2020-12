in foto: Alessandra Clemente (a sinistra) e la console generale degli Stati Uniti a Napoli, Mary Avery (a destra).

L'iniziativa "Giocattolo Sospeso" ha riscosso grande successo in città: anche la Console Generale degli Stati Uniti d'America, Mary Avery, ha voluto prenderne parte, recandosi personalmente a comprare diversi giocattoli per i bambini meno fortunati che saranno loro donati in occasione del Natale ormai alle porte. Assieme a lei l'assessore comunale di Napoli, Alessandra Clemente, che aveva fortemente sostenuto questa iniziativa.

"Sono molto contenta di partecipare a questa iniziativa promossa dal Comune di Napoli", ha spiegato la Console Generale Mary Avery, "Napoli e gli Stati Uniti hanno una lunga storia di amicizia, e in un anno come questo, pieno di ostacoli e di sfide, la solidarietà e il sostegno reciproco sono ancora più importanti per riuscire a guardare al futuro con più fiducia e ottimismo". La Avery si è insediata come Console Generale a Napoli nel settembre del 2019, succedendo a Mary Ellen Countryman, che aveva ricoperto la stessa carica nei tre anni precedenti.

La sede del consolato del resto è storica, e non per modo di dire: basti pensare che venne fondata nel lontano 1796, appena 15 anni dopo la Rivoluzione delle Tredici Colonie per staccarsi dall'Inghilterra, e che a Napoli aprì subito un consolato generale, quando il capoluogo partenopeo era ancora capitale del Regno omonimo, comunemente detto "Reame", che di lì a poco assunse la denominazione "delle Due Sicilie" fino dell'Unità d'Italia avvenuta nel 1861. E proprio il prossimo anno avverrà il 225esimo compleanno del consolato, come la stessa Console Generale ha voluto ricordare. "Per me personalmente è anche un’opportunità per ringraziare la città di Napoli e i napoletani per l’ospitalità che offrono a noi Americani da oltre due secoli. Il 2021 infatti sarà l’anno in cui il nostro Consolato celebra 225 anni di presenza diplomatica a Napoli".

Presente quest'oggi anche l'assessore ai giovani, al patrimonio ed ai lavori pubblici del comune di Napoli, Alessandra Clemente, che ha voluto ringraziare la Console Avery "e tutta la comunità degli amici americani che sono nella città di Napoli", spiegando che anche grazie a loro "quest'anno il Giocattolo Sospeso è ancora più forte. Si tratta di un'iniziativa che si fonda su due parole semplici, ma che sono le più importanti nella vita delle persone: la parola fiducia e la parola generosità. È quindi molto bello", ha concluso la Clemente, "per noi essere qui: raggiungeremo attraverso un sistema protetto tante famiglie in difficoltà, e lo faremo pensando alle bambine e ai bambini, rendendoli davvero felici".