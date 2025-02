video suggerito

Gigi Finizio racconta il perché del ricovero in ospedale: "Ho avuto al sindrome di Stevens-Johnson" In alcune stories su Instagram, il cantante napoletano ha spiegato il perché del ricovero in ospedale dei giorni scorsi, che lo aveva spinto a rinviare alcune date del tour, facendo preoccupare i fan.

A cura di Valerio Papadia

Era stato proprio lui, tramite i social, qualche giorno fa, a far sapere ai fan di essere ricoverato in ospedale; una condizione che lo aveva anche costretto a rinviare alcune date del suo tour. Ci ha pensato ancora una volta lui, Gigi Finizio, sempre attraverso i social network, a tranquillizzare i fan, che erano in apprensione per le sue condizioni, raccontando in alcune Instagram stories il perché del ricovero in ospedale. Il cantante napoletano, 59 anni, ha esordito: "Amici miei eccomi qua, ora posso raccontarvi tutto. Secondo il parere dei medici ho avuto una forma di Stevens-Johnson che è una pericolosa e rara reazione di ipersensibilità a dei farmaci" ha detto Finizio, raccontando poi di come questa condizioni gli abbia provocato rush cutanei, edemi e gonfiore in tutto il corpo.

"Quando sono arrivato qui in Pronto Soccorso – racconta ancora Gigi Finizio – ero in una fase evolutiva importante. I medici si sono preoccupati e hanno ritenuto opportuno ricoverarmi, per tenermi sotto osservazione e fare le dovute indagini". Il cantante, però, ci tiene anche a rassicurare i fan: "Ora sto recuperando e ci tenevo a comunicarvelo e dirvi grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato e che mi hanno tenuto compagnia in questi momenti".

Cos'è la sindrome di Stevens-Johnson

La sindrome di Stevens-Johnson è una rara reazione da ipersensibilità che vede il coinvolgimento della cute e delle mucose. Spesso può essere causata dall'assunzione di alcuni tipi di farmaci, ma può talvolta essere causata da infezioni o altri fattori come virus. Il sintomo più comune e caratteristico della sindrome di Stevens-Johnson è la desquamazione cutanea.