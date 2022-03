A Gianturco un hotel di lusso: l’ex palazzo Telecom diventa albergo col centro benessere più grande di Napoli Il Gold Tower Lifestyle Hotel aprirà ad aprile 2022, avrà 2 ristoranti e una SPA di mille metri quadrati con piscine, giardino zen e cascate.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Gianturco un nuovo Hotel 4 stelle superior con ristoranti, cocktail bar sulla terrazza panoramica e il centro benessere più grande di Napoli. Il "Gold Tower Lifestyle Hotel" nasce all'interno dell'ex palazzo Telecom, completamente ristrutturato e messo a nuovo, in via Brecce a Sant'Erasmo 185, a pochi passi da "Eccellenze Campane" e dallo svincolo dell'autostrada, candidandosi come luogo privilegiato per incontri business, dotato di ampia disponibilità di parcheggio, ma con una vocazione per il leisure e il relax, grazie ad una Gold SPA, di oltre mille metri quadrati, con piscine Jacuzzi, sauna, bagno turco, zona trattamenti e giardino zen con rocce e cascate. L'inaugurazione è prevista per aprile 2022.

Il titolare: "Vogliamo rilanciare il quartiere"

“Ci vuole molto coraggio per investire in questo momento e noi l'abbiamo. Abbiamo scelto Gianturco perché crediamo nelle possibilità di rinascita del quartiere”, racconta l'amministratore Carlo Pugliese, del gruppo imprenditoriale proprietario anche del vicino centro commerciale all'ingrosso italo-cinese Tnc Gold. “Siamo un'azienda anti-racket – spiega – e ci teniamo ad essere presenti su un territorio che non parte favorito, dove rappresentare anche un presidio di legalità. Siamo un 4 stelle superior, ma contiamo di offrire un servizio da 5 stelle e soprattutto accessibile a tutti. La SPA, i ristoranti e gli altri servizi saranno fruibili anche per i visitatori esterni, non solo per gli ospiti con camera. Gianturco è un quartiere che si sta risollevando, è il rione de L'Amica Geniale. A pochi passi c'è Eccellenze Campane. Tutta la zona è oggetto di una riqualificazione che può trasformarsi in un nuovo polo attrattivo”.

L'ex palazzo Telecom diventa un albergo

Nel 2019 sono partiti i lavori di ristrutturazione dell'imponente edificio, in precedenza sede della Telecom, per trasformarlo in un hotel all'ultimo grido: 41 camere, di diversa tipologia, da quelle con ambienti ampi e luminosi, a quelle più intime e accoglienti, 5 sale meeting (la più grande da 170 posti) con attrezzature tecnologiche audio e video all'avanguardia, foyer per i servizi di segreteria e accreditamento e area coffee break, lounge bar interno.

I ristoranti, la Spa e la terrazza panoramica

L'hotel avrà due ristoranti: uno interno, il Lapillo Restaurant, l'altro, il Ramè Gourmet, sulla terrazza panoramica Ramè, ideale per gli eventi di gala, con la possibilità di copertura d'inverno e aria condizionata d'estate, ed una vista mozzafiato su Vesuvio, Capri, Castel Sant'Elmo e lo skylane del Centro Direzionale. Nei ristoranti si assaggerà la cucina della tradizione mediterranea. Massima attenzione alle materie prime di qualità. Sulla terrazza ci sarà anche un cocktail bar dove i clienti potranno fare aperitivi e happy hour: "Ci auguriamo che possa diventare un punto di riferimento per gli aperitivi in città", aggiunge Pugliese.

Completano l'offerta, un lounge bar nella hall all'interno e il centro benessere più grande di Napoli, con i suoi oltre mille metri quadrati. “La Gold Spa è molto particolare – riprende Pugliese – un bellissimo progetto fatto in collaborazione con Jacuzzi, con sauna, bagno turco, una vasta offerta di trattamenti esclusivi e personalizzati, e palestra interna. Un giardino zen a supporto della Spa, con rocce e cascate. Nella zona c'è ampia disponibilità di parcheggio, ma si potrà fruire anche di quello del centro Tnc Gold convenzionato con l'albergo”.