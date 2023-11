Giancarlo Siani, all’Università Vanvitelli inaugurata l’aula dedicata al giornalista ucciso dalla camorra

Emozione ieri, giovedì 16 novembre, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli": è stata dedicata un'aula per studenti del Dipartimento di Giurisprudenza a Santa Maria Capua Vetere, a Giancarlo Siani, giornalista ucciso a Napoli dalla camorra il 23 settembre del 1985, a soli 26 anni. L’aula studio, nella quale è presente una bellissima gigantografia del giornalista cui è dedicata, costituirà uno spazio di incontro e condivisione per gli studenti di Palazzo Melzi, sede del dipartimento di Giurisprudenza di Unicampania a Santa Maria.

«Abbiamo riflettuto sull'opportunità di intitolare l'aula a un personaggio che fosse un simbolo, fosse espressione del coraggio, della lotta per la verità e la legalità. Il riferimento è venuto spontaneo a Giancarlo Siani» ha dichiarato Raffaele Picaro, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Vanvitelli:

L'università non è soltanto un luogo in cui si formano gli studenti da un punto di vista accademico, scientifico e professionale, ma anche un luogo si sviluppa e si contribuisce a sviluppare la personalità di ogni studente nella prospettiva di fare in modo che diventi un cittadino migliore