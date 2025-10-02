Giada Saracino, 17 anni, scomparsa a Casalnuovo da 5 giorni: vista l’ultima volta a Napoli

Sono giorni di apprensione, a Napoli e provincia, per le sorti di Giada Saracino, una ragazza di 17 anni della quale non si hanno più notizie da 5 giorni ormai. Originaria di Casalnuovo, cittadina dell'hinterland partenopeo, Giada Saracino sarebbe stata avvistata l'ultima volta a Napoli, nella zona di piazza Garibaldi, in compagnia del fidanzato, sabato 27 settembre; poi, da quel momento, della ragazza si sono perse le tracce.

La famiglia della 17enne si è rivolta alle forze dell'ordine, che hanno iniziato le ricerche della minorenne e, contemporaneamente, ha diffuso anche appelli sui social network, fornendo informazioni utili al riconoscimento, pregando, in caso di avvistamento, di contattare loro oppure le autorità. Gli appelli sono stati ricondivisi anche da tanti altri utenti, nonché dall'associazione "Penelope Campania ODV", che si occupa proprio di persone scomparse e che sui propri canali social ha diffuso foto e informazioni della 17enne.

Da quanto si apprende, Giada Saracino è alta 1 metro e 55 centimetri, ha una corporatura esile, capelli rossicci e, al momento della scomparsa, indossava una canottiera nera e un paio di jeans. Non sono ancora giunte, in questi 5 giorni, notizie di segnalazioni o avvistamenti sulla 17enne, ma le ricerche delle forze dell'ordine proseguono, con la speranza che Giada Saracino possa tornare a casa al più presto.