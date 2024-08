video suggerito

Già tutto pronto per la scuola, ma matite colorate e pennarelli sono pericolosi per i bimbi: maxi sequestro a Benevento Controlli della Guardia di Finanza in molti esercizi commerciali di Benevento: sequestrati 11mila prodotti utilizzati dai bambini per la scuola tra matite colorate, pennarelli e gomme da cancellare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate non è ancora finita e all'inizio del nuovo anno scolastico manca ancora poco più di un mese, ma evidentemente qualche negozio espone tra i suoi scaffali già tutto il necessario per affrontare la scuola al meglio. E proprio i prodotti destinati ai bambini in vista dell'inizio della scuola sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Benevento: sono stati 11mila, alla fine delle operazioni, i prodotti posti sotto sequestro dalle Fiamme Gialle, poiché non conformi agi standard di sicurezza e quindi considerati pericolosi per i bimbi.

I finanzieri del gruppo Benevento hanno controllato numerosi esercizi commerciali della città sannita, rinvenendo e sequestrando 551 confezioni, come detto 11mila articoli, di prodotti non conformi. Si tratta, nella fattispecie, di matite colorate, pennarelli, colori, adesivi e gomme da cancellare, tutto occorrente che ignari genitori avrebbero comprato per i loro bambini in vista della scuola, senza essere a conoscenza del potenziale pericolo per la loro salute, a causa della sconosciuta composizione dei materiali; i prodotti sequestrati, infatti, erano sprovvisti delle avvertenze di sicurezza nonché del marchio della comunità europea.

Pertanto, dopo aver effettuato il sequestro dei prodotti, ai titolari delle attività commerciali in questione è stata elevata una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10mila euro.