Getta la cocaina nel wc davanti ai bimbi all’arrivo della polizia, arrestata coppia nel Casertano Coppia arrestata nel Casertano: lui bloccato con la droga in strada, lei all’arrivo dei poliziotti ha tentato di buttare la cocaina nel wc davanti ai bimbi.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Lui è stato beccato in strada con la cocaina nascosta in macchina, lei poco dopo, in casa, e ha cercato di far sparire la droga buttandola nel wc davanti ai figli piccoli: i due, un 32enne e una 27enne, entrambi di origini albanesi, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel Casertano nell'ambito di un servizio antidroga mirato; nel corso dell'operazione sono stati sequestrati soldi in contanti e sostanze da taglio.

L'uomo è stato intercettato da una pattuglia della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Caserta mentre era in automobile tra i comuni di Casagiove e Curti; gli agenti lo hanno perquisito e, nascoste nell'abitacolo, hanno trovato una decina di dosi di cocaina; erano state infilate in un accendino, lasciato all'interno del bracciolo tra i due sedili anteriori. Dopo il rinvenimento della droga è partita, come da prassi, la perquisizione domiciliare. Quando i poliziotti sono arrivati all'abitazione dove l'uomo vive con la compagna e i bambini, però, la donna ha tentato il tutto per tutto: alla vista degli agenti è corsa verso il bagno e ha cercato di disfarsi della cocaina gettandola nel water.

I poliziotti, prevedendo quel tipo di reazione, sono riusciti a bloccarla. La droga è stata recuperata e nel corso dei controlli in casa sono stati rinvenuti anche la sostanza da taglio, che veniva utilizzata per confezionare le dosi, e dei soldi in contanti, anche questi finiti sotto chiave in quanto ritenuti provento di spaccio. Indagini sono in corso sui contatti del 32enne e su eventuali collegamenti con la criminalità locale, oltre che per ricostruire le vie di approvvigionamento dello stupefacente.