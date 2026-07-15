George Clooney e la moglie Amal in vacanza a Capri, tra giri in Piazzetta e cene sul mare

L’attore e sua moglie sono stati avvistati sull’isola azzurra, dove si sono concessi qualche giornata di relax. È la prima volta che la coppia è stata avvistata a Capri.

George e Amal Clooney a Capri

In Campania è iniziata ufficialmente la stagione dei personaggi famosi che si concedono qualche giornata di vacanza nelle località più rinomate del territorio. Tra queste rientra sicuramente l'isola di Capri, nel Golfo di Napoli, meta ogni estate di vip: l'ultimo, in ordine di tempo, è George Clooney, avvistato nelle ultime ore sull'isola azzurra in compagnia della moglie Amal; è la prima volta che la coppia viene avvistata sull'isola.

George e Amal Clooney, da quanto si apprende, hanno scelto il noto Hotel Punta Tragara per il loro soggiorno caprese. La loro presenza sull'isola non è di certo passata inosservata, dal momento che, sin dall'arrivo in Piazzetta – lui con un completo grigio, lei con un abito bianco – dove la coppia è stata accolta da un vero e proprio bagno di folla, tra gli applausi dei presenti, che hanno immortalato la scena anche con foto e video.

George Clooney con lo staff del ristorante "Il Riccio" ad Anacapri

Durante il soggiorno a Capri, poi, precisamente nella giornata di ieri, martedì 14 luglio, George e Amal Clooney sono stati ospitati sullo yacht da una coppia di amici. Sull'imbarcazione, la star hollywoodiana e consorte hanno fatto un giro con vista sui Faraglioni, prima di raggiungere Anacapri e il ristorante "Il Riccio", all'interno del Jumeirah Capri Palace, dove hanno gustato le prelibatezze locali. Prima di andare via, inoltre, Clooney ha concesso anche una foto con lo staff del ristorante, pubblicata poi tra le storie Instagram dall'account del locale.