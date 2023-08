Geolier in concerto ad Avellino il 2 agosto, in arrivo i fan anche da Puglia e Calabria In arrivo ad Avellino anche bus di fan di Geolier da Puglia e Calabria per il concerto di domani ad Avellino. Il 16 agosto arrivano Achille Lauro, Tananai, Gaia e Matteo Romano. Il sindaco Festa: “Abbiamo organizzato il miglior Ferragosto della storia della nostra città”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto a pronto ad Avellino per il concerto di Geolier, il rapper napoletano che domani mercoledì 2 agosto si esibirà nel capoluogo irpino. Imponenti le misure di sicurezza in contrada Amoretta: forze dell'ordine in presidio in tutta la zona di Campo Genova, da poliziotti a carabinieri, oltre a finanzieri e municipale. In arrivo, infatti, anche autobus da fuori regioni per il concerto di Geolier, in particolare da Puglia, Basilicata e Calabria. Oggi riunione in Questura, con il Prefetto e il sindaco Festa, per fare il punto della situazione.

A presidiare Campo Genova ci saranno quasi 150 tra steward, vigilantes e volontari della Protezione Civile, mentre le forze dell'ordine presidieranno l'intera zona. Servizio d'ordine straordinario, per scongiurare qualunque tipo di problema. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell'Avellino Summer Fest, primo banco di prova "impegnativo" per la cittadina irpina che nei prossimi giorni ospiterà altri grandi della musica. Il 16 agosto, grande attesa per il concerto gratuito in piazza libertà di Achille Lauro, Tananai, Gaia e Matteo Romano, che si pensa richiamerà altri numeri importanti da tutta la provincia e da fuori regione. "Abbiamo organizzato il miglior Ferragosto della storia della nostra città", ha detto il sindaco Festa, "Lo dico senza tema di smentita. Gli straordinari artisti che siamo riusciti a portare qui e le grandi iniziative culturali aperte a tutti rappresentano l'apice di questa festività, che ha sempre tenuto insieme la nostra comunità e che oggi conquista la ribalta nazionale. Non a caso, siamo riusciti ad ottenere l'attenzione di Rai radio 1, che sarà nostro media partner. Il merito di questo eccezionale risultato", ha aggiunto il primo cittadino irpino, "è dell'intera amministrazione, dei consiglieri e della giunta, del lavoro che abbiamo svolto per 4 anni e che ci ha consentito, anche economicamente, di realizzare tutto questo".