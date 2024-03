Geolier all’Università a Napoli, come vederlo in streaming L’ateneo federiciano ha reso disponibile una diretta streaming di tutto il confronto tra Geolier e gli studenti universitari napoletani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Ul rapper Geolier incontra gli studenti universitari della Federico II. Geolier è stato chiamato dal rettore Matteo Lorito per raccontare la sua storia, le tappe della sua carriera e per rispondere alle domande degli studenti che gli saranno rivolte da Pier Luigi Razzano del laboratorio radiofonico d'Ateneo, F2 Radio Lab. Il luogo scelto è simbolico: è l'Aula Magna dell'Università Federico II nella sede Scampia, poco distante da dove il giovane Emanuele Palumbo è nato, la zona di Mianella, rione Gescal.

L'accesso ai locali dell'Università degli Studi di Napoli è "sold out" da tempo. Per venire incontro ai tanti che avevano chiesto di partecipare ma che evidentemente non possono per motivi di spazio, l'ateneo federiciano ha reso disponibile una diretta streaming di tutto il confronto tra Geolier e gli studenti universitari napoletani.