Geolier alla Federico II il 26 marzo: incontrerà 500 studenti nella Facoltà di Medicina

A cura di Nico Falco

É stata fissata la data per l‘incontro tra il cantante Geolier e gli studenti della Federico II: si terrà il prossimo 26 marzo. L'iniziativa, annunciata nelle scorse settimane, aveva destato parecchie polemiche; il rettore dell'Università, Matteo Lorito, aveva chiarito che il rapper non sarebbe stato invitato per ricevere un premio, ma per confrontarsi con gli studenti e per portare la testimonianza del proprio vissuto.

All'incontro potranno partecipare 500 studenti, prenotandosi, e verranno selezionate le dieci domande più significative alle quali il rapper potrà rispondere. Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, originario del quartiere Secondigliano, periferia Nord di Napoli, nell'ultima edizione del Festival di Sanremo ha conquistato il secondo posto, evidenziando come il fatto di cantare in napoletano non sia stato un limite per il successo a livello nazionale.

Intervistato da Fanpage.it, Lorito aveva definito Geolier come "un talento napoletano, un simbolo della grande creatività di Napoli" e aveva specificato che non sarebbe stato invitato per tenere una lezione universitaria, ma per un incontro con gli studenti. E aveva aggiunto:

Stiamo cercando di rafforzare la connessione tra il mondo accademico e i giovani del territorio. Noi abbiamo circa 40mila studenti esentati dal pagamento delle tasse e molti di questi provengono da quartieri o comuni periferici. Geolier, in questo percorso, rappresenta l'esempio di un ragazzo che, pienamente consapevole delle difficoltà di oggi, grazie al lavoro, alla sensibilità artistica e al talento ha raggiunto risultati importanti.