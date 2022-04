Geolier al Salone Margherita per GTWO: “È come il rap, racconta la mia storia” La storia di Geolier, dalla fabbrica al rap, raccontata in una nuova collezione che ha fatto il suo esordio al Salone Margherita.

C'è stato il pienone per Geolier al Salone Margherita. Nel luogo storico e prestigioso di Napoli, il rapper ha presentato la collezione F/W 2022-2023 del suo brand GTWO, nato in collaborazione con il founder e CEO Gaetano Palumbo, fratello del rapper, e il creatore Raffaele Morlando. "GTWO è un nuovo passo in un cammino che ho iniziato in questa mia vita artistica", ha dichiarato il rapper, "e, come ogni passo, l’ho compiuto insieme alla famiglia". La famiglia è ovviamente Gaetano Palumbo, suo fratello. Il brand è un nuovo tassello che unisce il rapper ai suoi fan: "Ci vuole amore, passione, impegno e le cose accadono, soprattutto quando le fai con rispetto e professionalità. Siamo tutti molto giovani. GTWO avrà lunga vita non solo per il modo in cui nasce ma anche perché vuole rendere più forte il legame tra me e i ragazzi e le ragazze che mi ascoltano, che sono parte fondamentale del mio successo e che da oggi possono anche indossare la mia stessa giubba college, i miei stessi pantaloni. Possono essere sempre più parte della mia vita, che è meravigliosa anche grazie a loro".

Gaetano Palumbo, fratello di Geolier, ha presentato così la collezione: "L’idea di partenza è stata quella di voler creare un nuovo concetto dì streetwear capace di affascinare e conquistare chiunque – racconta Gaetano –. Uno streetwear che racconta una storia e che, proprio come il rap, dice la verità. Non è un’operazione commerciale e speculativa, non è questo il senso di GTWO. Mi piace pensare di dar vita a una rivoluzione e di diffondere un’immagine che crei emozioni".

Gaetano Palumbo (e moglie), Raffaele Morlando e Geolier.

Raffaele Morlando, il creative director di GTWO, ha proposto pantaloni tuta e pantaloni cargo, giubbe modello college americano, shirt manica lunga e corta, polo, felpe con e senza cappuccio, a cui, con scritte e disegni, ha affidato tanti messaggi: "Il valore di GTWO è profondamente radicato nell'unione tra la cultura di strada e i valori della moda. L’obiettivo è quello di trasmettere a chi parte da zero che la strada è il più grande trampolino di lancio per il successo. GTWO è un senso di appartenenza più che un brand di abbigliamento, rappresentiamo il riscatto per chi viene dal niente. La collezione F/W 2022-2023 ripercorre l’inizio della storia di Geolier: in fabbrica, sui banchi da lavoro, dove una mano di Emanuele era ricoperta dai calli della fatica, mentre l’altra era destinata a riscrivere la storia. I codici di abiti streetwear sono rivisitati e ricercati nel linguaggio visivo contemporaneo di GTWO, attingendo al concetto di immaginazione e creatività come la più pura forma di evasione, enfatizzando l’emblematico stile di riscatto idilliaco che si intreccia in armonia con la mia vision".

Un momento della sfilata al Salone Margherita

La regia della sfilata è stata affidata a Massimiliano Costabile; l’organizzazione dell’evento, a Giuseppe Ferrara, Stefano Margarita, Danilo Ruggiano e Raffaele Verde. I modelli sono stati truccati dallo staff della make up artist Ortensia Tropeano.