Il piccolo Genny morto a 15 anni, lutto a Pagani. Il sindaco “Ha sorriso fino alla fine” Il sindaco di Pagani, Lello De Prisco: “Ha combattuto con coraggio e con la forza dei suoi cari. Addio, piccolo angelo guerriero”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Lutto a Pagani per la morte di Genny Abbruzzese, bimbo di 15 anni con la passione del calcio, scomparso prematuramente, dopo aver combattuto una lunga e dura battaglia contro un brutto male. La notizia ha scosso tutta la comunità. Il sindaco del comune del Salernitano, Lello De Prisco, ha scritto un messaggio di cordoglio: "Gennaro Abbruzzese ci ha lasciato oggi dopo una lunga ed estenuante battaglia, che ha combattuto con coraggio e con la forza dei suoi cari, che fino all'ultimo con fede lo hanno sostenuto. Con dolore ci stringiamo alla famiglia e preghiamo con loro. Fino alla fine, Genny non ci hai sottratto il tuo sorriso. Grazie Angelo Guerriero per l'insegnamento che ci hai lasciato con la tua giovane vita. A Dio".

Il medico: "Un angelo, ha combattuto una battaglia durissima"

Gennaro era un bambino bravissimo, amato da tutti e tifosissimo del Calcio Napoli, che seguiva da sempre con passione. Distrutti i suoi familiari. La sua scomparsa ha spezzato il cuore dei concittadini e di tantissime persone che gli sono state accanto e hanno pregato per lui in questi anni. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. Tra questi anche quello del suo medico curante, Carlo De Rensis, che nei commenti al post del sindaco De Prisco scrive: "Sentite ed affettuose condoglianze. Ho vissuto questo dramma in prima persona essendo il suo medico curante. È stata una battaglia grossa e durissima che abbiamo combattuto insieme per cinque anni e che, purtroppo, alla fine abbiamo perso. Riposa in pace angelo di Dio. Non ti dimenticherò mai".