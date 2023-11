Gender reveal party ma con la mozzarella di bufala: il latte diventa rosa o azzurro Per il Gender reveal party si va oltre i palloncini da far esplodere per svelare il sesso del nascituro: ora arriva la mozzarella di bufala colorata.

A cura di Redazione Napoli

Un caseificio della provincia di Caserta ha inventato la mozzarella di bufala colorata da usare per un gender reveal party, ovvero nel corso di quella festa organizzata dai futuri genitori per annunciare ad amici e parenti il sesso del nascituro. Il video in cui il casaro (così si chiama colui che si occupa della lavorazione del latte per creare formaggi) taglia le due grosse mozzarelle da 1 kg dalle quali fuoriesce del latte rosa o azzurro rosa e azzurra è diventato virale su Tiktok. In entrambi i casi si tratta di colorante alimentare, quindi consentito dalla legge, quello per intenderci che viene utilizzato per dolci come la red velvet cake.

Di solito il gender reveal party a Napoli e in provincia, ma anche in altre zone della Campania, viene celebrato facendo esplodere palloncini neri colorati all'interno di rosa o di azzurro. Addirittura all'ombra del Vesuvio è stata realizzata anche una canzone neomelodica ad hoc, "Sarà lui? Sarà lei?" cantata da Mario Forte.

Lo step successivo alla rivelazione del sesso del nascituro è il Baby Shower Party, festa di tradizione inglese durante la quale gli invitati fanno regali alla madre e al nascituro. Aspettando poi il lieto evento della nascita e l'eventuale festa per il battesimo. Tornando alla mozzarella di bufala per il gender reveal party, a realizzarla è il caseificio "de Nicola" di Capodrise, comune della provincia di Caserta.