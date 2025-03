Gatto si infila nella cabina elettrica e resta folgorato, metro Linea 2 senza elettricità

video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un gatto si è infilato questa notte nella cabina elettrica di Poggioreale, a Napoli, forse per inseguire un topo o per curiosità, e ne ha causato lo scatto. Il povero felino è entrato in contatto con gli apparati elettrici, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ed è rimasto folgorato dalla scarica di circa 9mila volt. Il gatto è stato fulminato all'istante, praticamente non si è accorto di nulla. La conseguenza, però, è che stanotte la metro Linea 2 è rimasta senza elettricità.

La cabina elettrica di Poggioreale, infatti, serve anche la linea ferroviaria. Gli apparati, a causa del tocco del gatto, hanno registrato una dispersione di energia. Sono andarti in protezione e si è distaccata la linea che serve anche la metropolitana. Il disservizio elettrico è durato poco. Sono intervenuti prontamente i tecnici di E-Distribuzione che hanno ripristinato l'elettricità. La metro di notte non è attiva e quindi non ci sono state ripercussioni sulla circolazione.

Metro Linea 2 stamattina ferma un'ora per treno guasto

Stamattina, però, per meno di un'ora, si è registrato un altro problema, non legato al primo. La metro Linea 2 è rimasta ferma dalle 8,45 alle 9,35 a causa di un treno fermo. Anche in questo caso i tecnici, questa volta di Fs, sono entrati in azione e hanno risolto il problema in poco tempo.

Leggi anche Funicolare di Chiaia aperta fino alle 2 di notte nel weekend: orari prolungati dal 1 marzo

Per quanto riguarda il povero gatto, si è trattato di un caso eccezionale. Una notte di ordinaria amministrazione si è trasformata in un'insolita avventura per il personale di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione a Napoli. I tecnici sono stati chiamati a intervenire per un'interruzione di energia elettrica nella notte. La causa? Il gatto, spinto dalla curiosità o forse per inseguire un topo, si è intrufolato nella cabina elettrica di Poggioreale, entrando in contatto con le apparecchiature. La sua esplorazione notturna, come detto, ha avuto un tragico epilogo, ma ha anche messo in luce l'efficienza dei sistemi di sicurezza e la prontezza dei tecnici, che hanno ripristinato rapidamente l'erogazione dell'energia elettrica. Il gatto è stato colpito da una scarica elettrica di 9kV, purtroppo per lui letale. Basta considerare che in casa l'energia elettrica viene abbassata a 220volt. In quel tipo di cabina, invece, l'elettricità arriva a 9.000 volt per poi essere abbassata di tensione. Il felino è deceduto sul colpo senza sentire nulla.

Disagi sulle linee metro 1 e 6

Ma i problemi per le linee metropolitane a Napoli non sono finiti qui. Stamattina la fermata Municipio della Metro Linea 1 è stata chiusa per circa un'ora a causa di un guasto tecnico, poi risolto. Problemi anche per la metro Linea 6, che da stamattina effettua solo la tratta Mostra-San Pasquale, senza fermare a Chiaia e Municipio, a causa di un guasto ad uno scambio.