Gattino cade in una canna fumaria: i pompieri calano un trasportino col cibo per salvarlo Salvataggio di un gattino a Teano, in provincia di Caserta: un gattino era caduto in una canna fumaria di 8 metri di profondità. Per salvarlo, i pompieri hanno calato un trasportino con dentro del cibo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il gatto restituito alla proprietaria e i vigili del fuoco.

Un gattino è precipitato all'interno di una canna fumaria di un fabbricato da tempo abbandonato: le sue grida sono però state sentite dall'esterno, permettendo così di allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, del distaccamento di Teano e del distaccamento di Piedimonte Matese, per salvarlo: operazione riuscita non senza qualche difficoltà, ed il gattino è stato riconsegnato alla proprietaria.

I pompieri che hanno attraversato i tetti per raggiungere la canna fumaria

La vicenda è accaduta a Teano, in provincia di Caserta, nei pressi di una zona dove ci sono diversi fabbricati abbandonato. Il gatto, che era evidentemente in giro a saltellare tra i tetti, è improvvisamente caduto all'interno di quella che una volta era una canna fumaria: un volo di otto metri che, se da un lato non gli ha causato ferite o altro, lo ha letteralmente "murato" all'interno della canna fumaria stessa. I miagolii hanno permesso però di capire da fuori cosa fosse successo e di chiamare rapidamente i soccorsi. A quel punto sono arrivati i vigili del fuoco: dopo aver attraversato diversi tetti, hanno raggiunto la canna fumaria e lì hanno calato cibo con un trasportino, per attirare il gatto. Una volta "agguantato", è stato riportato di sopra e riaffidato alla proprietaria, che attendeva fiduciosa all'esterno dell'edificio. Il gatto, in buona salute, ha così potuto riabbracciare la propria padrona.