Gasolio di contrabbando venduto illegalmente: 155mila litri sequestrati nel Casertano

A San Marco Evangelista, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato anche olio lubrificante e additivo per prodotti energetici. Un uomo è stato arrestato, mentre altri quattro sono stati denunciati.

Immagine di repertorio

Un blitz della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli ha portato al sequestro di una ingente quantità di gasolio di contrabbando, che veniva commercializzato illegalmente in evasione dell'imposta: il sequestro è stato operato a San Marco Evangelista, nella provincia di Caserta. Nella fattispecie, i finanzieri della compagnia di Nola, hanno notato un'autocisterna compiere movimenti sospetti; il mezzo è risultato intestato, da accertamenti preliminari, a una società con precedenti violazioni in materia di accise e, così, i finanzieri hanno deciso di seguirlo.

L'autocisterna ha condotto i militari delle Fiamme Gialle in un'area industriale a San Marco Evangelista: qui, i finanzieri hanno sorpreso 4 uomini intenti a travasare il gasolio di contrabbando da contenitori di plastica all'autocisterna. La successiva ispezione ha permesso ai finanzieri di rinvenire e sequestrare 155mila litri di gasolio per autotrazione, 11mila litri di olio lubrificante e 18mila litri di additivi per prodotti energetici, tutti commercializzati illegalmente senza pagare l'imposta: l'ammontare dell'evasione si aggira intorno ai 120mila euro.

Un uomo è stato arrestato, altri quattro denunciati

Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche documenti di accompagnamento di minime quantità di gasolio, acquistate regolarmente, che venivano utilizzati per accompagnare il trasporto dell'ingente quantità di gasolio di contrabbando. Pertanto, al termine delle operazioni, i quattro uomini sorpresi a travasare il gasolio sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici, mentre il principale affittuario dell'area industriale è stato arrestato.