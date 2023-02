Gambizzato a Napoli, soccorso da due giovani: “Chiedeva aiuto, era in una pozza di sangue” Indagini sul ferimento di un 35enne a Napoli, colpito alle gambe; ad accompagnarlo in ospedale due giovani, che lo avrebbero sentito invocare aiuto.

A cura di Nico Falco

Resta ancora tutta da chiarire la dinamica del ferimento di P. G., il 35enne ricoverato ieri all'ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli, con ferite da arma da fuoco ad entrambe le gambe: il ragazzo avrebbe perso i sensi subito dopo l'arrivo al Pronto Soccorso e non sarebbe stato in grado di fornire informazioni agli investigatori. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che nelle prossime ore, appena sarà possibile, lo ascolteranno per una prima ricostruzione dell'accaduto.

Il 35enne è stato trasportato da due giovani in scooter poco prima delle 19 di ieri, 22 febbraio. Ed è da loro che sarebbero arrivate le prime, frammentare informazioni. Ascoltati dai poliziotti, avrebbero dichiarato di avere sentito delle urla mentre passavano in piazza Eduardo De Filippo, a poco più di tre chilometri dal Pellegrini, e di avere visto il giovane, a terra e in una pozza di sangue, che chiedeva aiuto. Lo avrebbero quindi caricato sul mezzo e lo avrebbero portato in ospedale. Non sarebbero stati in grado di fornire ulteriori informazioni e avrebbero dichiarato di non conoscere la vittima.

P. G. è stato ricoverato in prognosi riservata; non sarebbe in pericolo di vita ma viene tenuto sotto stretto controllo dai sanitari soprattutto per via della grande quantità di sangue che ha perso. Nel corso delle indagini i poliziotti hanno effettuato un sopralluogo in piazzetta Eduardo De Filippo ma senza trovare bossoli o tracce di sangue; non si esclude che il ferimento sia in realtà avvenuto altrove, anche la versione fornita dai due soccorritori è attualmente al vaglio degli investigatori.