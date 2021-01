Tempi lunghi per la riapertura della Galleria Vittoria a Napoli, il Comune cambia ancora il piano traffico. Per evitare code di auto su via Acton, da lunedì 1 febbraio, sarà disposto il divieto di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata, con rimozione coatta. Mentre viene istituito il senso unico di circolazione in via Cesario Console, dall'intersezione con via Nazario Sauro-via Ammiraglio Ferdinando Acton a quella con via Generale Giordano Orsini.

La Galleria Vittoria infatti resterà chiusa probabilmente ancora a lungo. Dopo il crollo di uno dei pannelli interni della volta, avvenuto il 23 settembre scorso, il tunnel che collega via Acton a via Arcoleo è stato chiuso. La magistratura ha ordinato il sequestro della Galleria ed a inizio gennaio ha rigettato la richiesta di dissequestro, in quanto non rassicurata dal progetto di messa in sicurezza del Comune. Adesso, scrive Palazzo San Giacomo, “considerato il prolungarsi dei tempi di chiusura della Galleria della Vittoria, nel corso del monitoraggio del dispositivo da parte degli uffici competenti, al fine di evitare la formazione di code su via Ammiraglio Ferdinando Acton e via Nazario Sauro, sono stati concordati ulteriori modifiche relative alla sosta su via Ammiraglio Ferdinando Acton, dall'intersezione con la Galleria della Vittoria alla confluenza con via Cesario Console, mediante l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta”.

Cosa prevede l’ordinanza nuova:

Istituire, a partire da lunedì dalla data di installazione della segnaletica e fino alla riapertura della Galleria della Vittoria:

il divieto di sosta permanente con rimozione coatta in via Ammiraglio Ferdinando Acton, dall'intersezione con la Galleria della Vittoria alla confluenza con via Cesario Console;

il senso unico di circolazione in via Cesario Console, dall'intersezione con via Nazario Sauro/via Ammiraglio Ferdinando Acton a quella con via Generale Giordano Orsini.

“Nell'ottica di migliorare la viabilità nell'area e limitare i disagi – spiega l’assessore alla Viabilità Marco Gaudini – è stata implementata la segnaletica dei percorsi alternativi a seguito dell'istituzione del cantiere su via Colombo, soprattutto per coloro che provengono da Via Depretris e devono andare in direzione Via Marina. Inoltre dopo una valutazione con i servizi interessati, è stata ridefinita l'area di cantiere che insiste su via Acton, in modo da agevolare il più possibile la viabilità, in direzione piazza Municipio-via Colombo”.