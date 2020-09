“La certificazione antincendio della Galleria Vittoria scaduta ad aprile 2019”. Lo scrive il Comitato Vivibilità Cittadina, presieduto dall'avvocato Gennaro Esposito, nell'esposto inviato alla Procura della Repubblica di Napoli lo scorso 18 dicembre. A quella richiesta dei cittadini il Comune ha poi risposto con una dettagliata relazione inviata il 15 gennaio 2020 al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, alla Prefettura e al Provveditorato alle Opere Pubbliche. Il Comune ha poi eseguito dei lavori sulla Galleria Vittoria a febbraio per 6 giorni per l'adeguamento dell'impianto di ventilazione e illuminazione.

Il dossier del Comune sulla Galleria Vittoria

Nel documento redatto dal Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche il 15 gennaio 2020, il Comune fa il punto della situazione sulle condizioni della Galleria Vittoria. I comitati, infatti, a dicembre dell'anno scorso avevano segnalato al Municipio le note dei Vigili del Fuoco trasmesse dal novembre 2016 al maggio 2017 nelle quali si ricordava che “entro il 30 aprile 2019 si sarebbero dovuti eseguire i lavori relativi all'adeguamento antincendio e successiva Scia per le tre gallerie cittadine (oltre alla Galleria Vittoria, anche le Gallerie Quattro Giornate e Laziale o di Posillipo). La richiesta dei comitati partiva anche dalla preoccupazione dovuta dal permanere delle impalcature esterne sulle facciate, dal 2015, a seguito di un incidente stradale che si è registrato a dicembre dell'anno scorso.

Il Comune: “La Scia antincendio entro febbraio 2020”

“I lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione della Galleria Vittoria – scrive il Comune a gennaio di quest'anno – con l'installazione delle colonnine Sos per la prevenzione incendi hanno avuto inizio il 15 gennaio 2018 e sono terminati il 1 ottobre 2018. L'attivazione delle colonnine Sos e dell'interfaccia tra il sistema di automazione dell'impianto di ventilazione e la porta Rei del locale di sollevamento sito nella stessa galleria hanno richiesto tempistiche ulteriori per la definitiva messa a punto, conclusasi il 9 ottobre 2019”. Insomma, il Comune stava già lavorando alla messa in sicurezza della Galleria Vittoria, prima del crollo avvenuto giovedì scorso, anche se i tempi per la realizzazione degli interventi sono sempre molto lunghi per motivi burocratici.

“Attualmente – prosegue la relazione – il servizio sta provvedendo alla predisposizione della documentazione necessaria per il perfezionamento della SCIA antincendio che verrà presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco entro la fine del mese di febbraio 2020”. “I chiarimenti in merito agli adempimenti procedurali e tecnici per la presentazione delle SCIA antincendio sono stati forniti solo nell'ottobre 2019 – spiega il Municipio – mediante la circolare del ministero dell'Interno del 31 ottobre, il che ha determinato una inevitabile dilazione dei tempi per l'attivazione degli adempimenti”. Sulla questione delle impalcature, invece, il Comune spiega che il progetto esecutivo di ristrutturazione è stato approvato il 20 dicembre 2019.