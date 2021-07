Galleria Vittoria chiusa, partono lunedì 2 agosto i lavori per la riapertura: dureranno 4 mesi

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono lunedì 2 agosto 2021 i lavori per la riapertura della Galleria della Vittoria, chiusa dallo scorso settembre dopo il crollo di un pannello dalla volta della soffitta. I lavori dureranno 4 mesi (120 giorni naturali e consecutivi) e dovrebbero essere conclusi, quindi, entro il prossimo novembre, salvo imprevisti. Lo hanno annunciato il Comune di Napoli e l’Anas, del Gruppo Fs, a seguito della consegna delle aree di cantiere avvenuta ieri, 29 luglio, presso la sede napoletana di Anas alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture Alessandra Clemente e del Responsabile di Anas Campania Nicola Montesano. I lavori comportano un investimento complessivo di 2 milioni di euro, erogati da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), in ragione di una rimodulazione di precedenti impegni con il Comune di Napoli.

L’accordo fa seguito alla specifica Convenzione già siglata tra Anas e Comune di Napoli, relativa all’attuazione operativa dell'intervento di manutenzione straordinaria per la galleria Vittoria di Napoli. Subito dopo, Anas ha consegnato i lavori all’impresa Gi.Ga Project Srl, con sede a Casoria, in provincia di Napoli. Le attività in corrispondenza del tunnel prenderanno concreto avvio a partire dal prossimo 2 agosto e sono state affidate all’impresa individuata nell’ambito di Accordo Quadro di Anas Campania relativo a Manutenzione Straordinaria ed Opere d’Arte.

Il Comune di Napoli aveva approvato la delibera di giunta il 24 giugno scorso, che inseriva gli interventi di manutenzione straordinaria per la riapertura al transito veicolare della Galleria Vittoria all'interno dello schema di atto integrativo all’accordo sottoscritto il 26 marzo 2015 con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., gruppo Ferrovie dello Stato (FSI). La delibera nasce su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture Alessandra Clemente e individua nell'Anas il soggetto attuatore dell’intervento.