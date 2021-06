in foto: Immagine d’archivio

La Galleria Quattro Giornate di Napoli verso la riapertura completa la prossima settimana. Dalle ispezioni condotte nell’ultima settimana dai tecnici del Comune, Abc e Protezione Civile, con 3 sopralluoghi al giorno tutti i giorni, non sarebbero emersi segnali di pericolo. Domani le ultime verifiche prima della riapertura. Il tunnel che collega piazza Sannazaro, a Chiaia, a Fuorigrotta, era stato chiuso la mattina del 4 giugno scorso a causa di infiltrazioni d’acqua e poi riaperto alle auto nella serata dello stesso giorno, ma solo limitatamente alla corsia centrale. Mentre le due corsie laterali sono interdette alla circolazione veicolare da allora, su disposizione dei vigili del fuoco. Nell’ultima settimana, però, i tecnici del Comune, di Abc e della Protezione Civile hanno effettuato un monitoraggio quotidiano continuo, con 3 sopralluoghi al giorno tutti i giorni.

L’assessore Gaudini: “Ultime verifiche per riaprire”

Dalle ispezioni, sottolineano fonti del Comune di Napoli a Fanpage.it, non sarebbero emersi segnali di preoccupazione in merito alle infiltrazioni d’acqua. “A inizio settimana – spiega a Fanpage.it l’assessore Marco Gaudini – ci saranno ulteriori verifiche per valutare la rimozione della misura precauzionale di interdizione disposta dai vigili del fuoco. Aspettiamo l’esito di questi ulteriori controlli, prima di poter riaprire al pubblico anche le altre corsie”.

Nella giornata del 4 giugno era stata riscontrata la presenza di un fenomeno infiltrativo all'interno della Galleria Quattro Giornate. La Galleria è stata pertanto chiusa al traffico in via precauzionale, al fine di consentire le necessarie verifiche per l'individuazione delle cause del fenomeno. Il traffico è andato subito in tilt, con molti automobilisti presi alla sprovvista costretti a giri enormi per poter spostarsi tra i due quartieri di Chiaia e Fuorigrotta. Il Comune per agevolare la circolazione ha poi fatto defluire le auto sulla Galleria Laziale. Al termine delle verifiche tecniche sulla Galleria Quattro Giornate, poi, in serata, i tecnici del Comune, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, non ravvisando condizioni di pericolo hanno dato il via libera alla riapertura, limitando, a scopo precauzionale, il transito alla sola corsia centrale.