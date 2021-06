in foto: Galleria Quattro Giornate, immagine d’archivio

Riaperta nella serata di ieri la Galleria Quattro Giornate con la sola corsia centrale, dopo delle infiltrazioni d'acqua di un condominio che ne avevano causato l'interdizione alla viabilità dalla mattina. Restano al momento chiuse sia la corsia laterale che la preferenziale. Il Comune di Napoli ha comunicato nella tarda serata di ieri che "una volta conclusi gli ulteriori approfondimenti tecnici, tuttora in corso a cura dell'ABC Napoli Azienda Speciale, sarà possibile procedere alla rimozione del restringimento ed alla riapertura della pista ciclabile, che resta nel frattempo interdetta all'uso".

Galleria Quattro Giornate chiusa per un giorno, caos traffico

Ieri mattina, come riportato da Fanpage.it, a seguito di ispezione congiunta dei tecnici della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco è stata riscontrata la presenza di un fenomeno infiltrativo all'interno della Galleria Quattro Giornate. La Galleria è stata pertanto chiusa al traffico in via precauzionale, al fine di consentire le necessarie verifiche per l'individuazione delle cause del fenomeno. Il traffico è andato subito in tilt, con molti automobilisti presi alla sprovvista costretti a giri enormi per poter spostarsi tra i due quartieri di Chiaia e Fuorigrotta. Il Comune per agevolare la circolazione ha poi fatto defluire le auto sulla Galleria Laziale. Al termine delle verifiche tecniche sulla Galleria Quattro Giornate, poi, ieri sera, i tecnici del Comune, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, "non ravvisando condizioni di pericolo – precisa Palazzo San Giacomo in una nota – hanno dato il via libera alla riapertura, limitando, a scopo precauzionale, il transito alla sola corsia centrale".