Galleria a Napoli bloccata dal traffico diventa discoteca, escono dalle auto e ballano sui tetti La scena surreale nella Galleria della Vittoria, sabato sera 28 gennaio. I video postati su TikTok. Borrelli (Verdi-Sinistra): “Manca il buon senso”

A cura di Pierluigi Frattasi

La Galleria della Vittoria a Napoli bloccata dal traffico della movida si trasforma in una discoteca. I conducenti, in gran parte giovanissimi, escono dalle auto e cominciano a cantare e a ballare sui tetti delle vetture, con la musica ad alto volume sullo sfondo. La scena surreale è avvenuta ieri sera, quando il tunnel che collega via Acton a piazza Vittoria è rimasto completamente intasato dalle auto dei ragazzi che si dirigevano verso i locali del Lungomare. In tanti hanno poi ripreso quanto stava accadendo, pubblicando i video sui social come TikTok. A segnalare l'accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato alcune immagini sul suo profilo social.

Borrelli (Verdi-Sinistra): "Manca il buon senso"

Per il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli ai quali sono stati inviati i video dell’accaduto,

“Sono tanti i video che ci sono stati segnalati sull’incredibile episodio registrato sabato notte a Napoli sotto la Galleria della Vittoria dove tantissimi giovani sono scesi dalle loro automobili, rimaste intrappolate nel traffico della movida napoletana, dando vita a una discoteca improvvisata con tanto di musica ad alto volume, balli e cori. Un modo senza dubbio originale di trasformare la lunga attesa per arrivare con l’auto sul Lungomare in un momento di socialità collettiva in una città che non smette mai di sorprendere".

E concludono:

Leggi anche Una fitta nebbia cala su Napoli a Capodanno per i troppi fuochi d'artificio: auto bloccate