Gaffe di Sangiuliano a Piazzapulita su La7: “Per la frana di Sarno non fu fatto nulla da Bassolino e De Luca”. E dimentica Caldoro e Rastrelli
Gennaro Sangiuliano, giornalista Rai, ex ministro, oggi capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Campania, invitato a "Piazzapulita" su La7, ne ha inanellata una delle sue. Trovandosi a commentare, insieme alla giornalista Marianna Aprile, le vicende drammatiche del gigantesco dissesto idrogeologico a Niscemi, trascina la questione dal governo Meloni alla Campania e in particolare ad una pagina assolutamente tragica della storia degli eventi franosi italiani, ovvero la frana di Sarno e Quindici, nel Salernitano, del 5 maggio 1998. Una vicenda che causò la morte di 161 persone.
Sangiuliano, ricordando la vicenda di Sarno e Quindici – che per il carico di vite umane spezzate non è paragonabile, fortunatamente, alla questione di Niscemi – punta l'indice sui due ex presidenti della Regione Campania di centrosinistra, ovvero Antonio Bassolino e Vincenzo De Luca: «Per Sarno non è poi stato fatto niente». Dimenticando che tra Bassolino e De Luca vi furono i 5 anni del centrodestra con Stefano Caldoro, allora in Forza Italia. E dimenticando che la frana di Sarno e Quindici avvenne nel 1998, mentre il presidente di Regione era Antonio Rastrelli, ex missino, all'epoca in Alleanza Nazionale, defunto padre dell'attuale senatore di Fratelli d'Italia in Campania, Sergio Rastrelli.