G20 a Napoli, attivisti bloccano lo svincolo autostradale di San Giovanni a Teduccio G20 a Napoli, attivisti di Stop Biocidio bloccano lo svincolo autostradale di San Giovanni a Teduccio. Traffico in tilt nella zona orientale di Napoli. Situazione tesa anche al Porto di Napoli, dove centri sociali e disoccupati hanno bloccato l’area terminal e occupato l’area antistante la Capitaneria di Porto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gli attivisti in strada per protestare contro il G20 di Napoli.

Traffico bloccato all'altezza dello svincolo autostradale di San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. Attivisti dei comitati "Stop Biocidio" stanno protestando contro il G20 che si sta tenendo a Napoli proprio in questi giorni. "La giornata di mobilitazione in occasione del G20 Ambiente ed Energia inizia con due blocchi", spiegano dal comitato Stop Biocidio, "il primo a uno dei depositi Q8, il secondo allo svincolo autostradale. Scendiamo in strada. Facciamo sentire la voce di chi vuole difendere la propria terra". Alle 16 di questo pomeriggio a piazza Dante si terrà un'altra manifestazione dei comitati che protestano contro il G20.

Gli attivisti in strada per protestare contro il G20 di Napoli.

Situazione tesa anche al Porto commerciale di Napoli, dove esponenti dei centri sociali assieme ai movimenti dei disoccupati stanno protestando a loro volta contro il G20 e per chiedere lo stop ai licenziamenti. Bloccate le merci in arrivo nel porto partenopeo. Occupata anche l'area antistante la sede della Capitaneria di Porto, dove sono schierate le forze dell'ordine per evitare che la situazione sfugga di mano. Intanto, blindata la zona rossa con l'inizio del G20 ma si temono iniziative per tentare di forzare il blocco da parte dei manifestanti.