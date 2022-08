Furto nella sede di Filcams-Cgil a Napoli: arrestato un 40enne L’uomo è ritenuto responsabile del furto avvenuto nella seda dell’organizzazione sindacale, in piazza Garibaldi, lo scorso 22 marzo.

A cura di Valerio Papadia

Dopo oltre 4 mesi dall'accadimento è finito in manette l'uomo ritenuto responsabile del furto perpetrato nella sede del sindacato Filcams-Cigl di Napoli, nella centralissima piazza Garibaldi, lo scorso 22 marzo: si tratta di G.S., 40enne già gravato da numerosi precedenti penali, che è stato arrestato oggi, lunedì 1 agosto, da personale della Digos e dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato della Polizia di Stato. Nei confronti dell'uomo, come disposto dalla Procura di Napoli, è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto il 40enne è ritenuto responsabile di una serie di furti pluriaggravati commessi nel corso degli ultimi cinque mesi presso portinerie, condomini ed esercizi commerciali ubicati in piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe.

Il furto nella sede dell'organizzazione sindacale

Proprio il furto all'interno della sede del sindacato, avvenuto come detto lo scorso 22 marzo, ha destato molto clamore e ha permesso agli inquirenti di arrivare all'individuazione del 40enne. I poliziotti hanno infatti visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della sede di Filcams-Cgil e di quelle poste in strada; fondamentale all'individuazione del soggetto anche la comparazione, effettuata dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, tra il suo Dna e quello rinvenuto su alcune tracce di sangue presenti nel luogo del furto.

Il furto nella sede del sindacato arrivò solo dopo pochi giorni la manifestazione contro le mafie di Libera: i vertici dell'associazione furono ospitato proprio negli uffici della sigla sindacale. La mattina dopo il furto, i dirigenti del sindacato trovarono i locali devastati.