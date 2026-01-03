Furto nella redazione napoletana del quotidiano “la Repubblica” a Chiaia: rubati i computer

Sottratti sei laptop dalla redazione napoletana di Repubblica alla Riviera di Chiaia. Il prefetto: “Saranno ulteriormente intensificati i servizi di controllo e vigilanza”

Ladri in azione nella redazione napoletana del quotidiano "la Repubblica", alla Riviera di Chiaia. A darne notizia è il prefetto di Napoli Michele Di Bari che esprime solidarietà per l'accaduto. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi: persone non ancora identificate hanno rubato 6 computer portatili dalla redazione.

Il Prefetto in una nota ha espresso «ferma condanna per l’accaduto», sottolineando che episodi di questo tipo colpiscono non solo un’attività professionale, ma anche il diritto all'informazione. Il prefetto ha dichiarato che i carabinieri stanno svolgendo ogni utile accertamento per individuare i responsabili e, nell'area interessata, saranno ulteriormente intensificati i servizi di controllo e vigilanza. «L’attenzione sul territorio resta alta – conclude il capo dell'Ufficio territoriale di governo – e il sistema della sicurezza continua a essere pienamente operativo».