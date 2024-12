video suggerito

Furto nella notte in banca a Frattamaggiore, i ladri scappano via con la cassa Il furto nella notte nella filiale Unicredit di Frattamaggiore, nel Napoletano: i ladri hanno approfittato della chiusura per lavori per mettere a segno il colpo. Indagano i carabinieri, danno in corso di quantificazione.

A cura di Valerio Papadia

Hanno approfittato dei lavori in corso e della chiusura della filiale per mettere a segno il loro colpo: furto nella notte nella filiale della banca Unicredit di Frattamaggiore, nella provincia di Napoli. L'allarme è scattato nella mattinata odierna, lunedì 2 dicembre, quando il personale dell'istituto incaricato della vigilanza dell'istituto di credito ha allertato il 112: sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Caivano, che hanno ricostruito quanto accaduto durante la notte.

Come detto, i malviventi, approfittando dei lavori in corso presso la filiale dell'istituto di credito e, quindi, la chiusura temporanea dell'attività, hanno fatto irruzione nella notte e hanno asportato la cassa continua: il bottino è ancora in corso di quantificazione. Proseguono le indagini dei militari dell'Arma per identificare i responsabili del furto.