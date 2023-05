Furto in villa a Pompei, il vicino di casa interviene: picchiato alla testa con un bastone L’uomo è stato aggredito dai malviventi, prima che questi si guadagnassero la fuga: colpito alla testa, l’uomo non ha riportato gravi ferite.

A cura di Valerio Papadia

Alcuni malviventi hanno messo a segno un furto in una villa di Pompei, nella provincia di Napoli, in quel momento disabitata: è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 7 maggio, in via provinciale Fontanelle. I ladri sono stati però sorpresi dall'allarme, scattato non appena hanno fatto irruzione nell'abitazione e sono stati messi in fuga.

In quel momento, però, il vicino di casa dei malcapitati, un uomo di 75 anni attirato proprio dal suono dell'allarme, è sceso in strada per vedere cosa stesse accadendo; per guadagnarsi la fuga, allora, i malviventi lo hanno aggredito, colpendolo alla testa con un bastone.

Il 75enne è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza: l'uomo, medicato sul posto, non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata e quelli della stazione di Pompei, che hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto e per identificare i responsabili del furto e dell'aggressione.