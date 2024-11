Video di

Furto in un bar a Casoria, è la settima volta: "Siamo stanchi, vogliamo sicurezza" Settimo colpo in meno di cinque anni al "I Toraldo cafè-bistrot" di Casoria. Il proprietario a Fanpage.it "Non ne possiamo più, ci sentiamo abbandonati".

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Non ce la facciamo più". Con poche parole a Fanpage.it, il titolare de "I Toraldo cafè-bistrot", che si trova al civico 292 di via Nazionale delle Puglie a Casoria, in provincia di Napoli, ha commentato il furto avvenuto nel suo locale la scorsa notte: il settimo colpo, di cui quattro tentati, da quando il locale ha aperto, appena cinque anni fa. L'ultimo risaliva all'11 novembre di un anno fa, quando un uomo con piede di porco e torcia aveva cercato di scardinare l’ingresso, danneggiando anche la porta in vetro.

"Non ne possiamo più, ci sentiamo abbandonati", ha spiegato Vincenzo Toraldo, proprietario del locale, a Fanpage.it, "la situazione è diventata insostenibile". Il danno economico è ancora da quantificare: ma oltre alle bottiglie trafugate, i danni maggiori li hanno riportati le vetrate sfondate e mandate in frantumi, e che dovranno essere sostituite, nonché delle suppellettili travolte dalla furia dei banditi. Nelle immagini dell'impianto di videosorveglianza interne, si vedono i ladri arrivare a bordo di un'automobile, dalla quale escono in quattro, mentre uno resta all'interno della vettura. Uno di loro frantuma il vetro del locale in una ventina di secondi, e in tre fanno irruzione, arraffando il possibile, tra cui bottiglie dal bancone, e poi riscappare dalla vetrata distrutta, salire in macchina e ripartire a tutta velocità. Il tutto, in poco meno di due minuti, alle 4.55 di questa mattina, giovedì 21 novembre.