Con piede di porco e torcia cerca di rubare nel bar a Casoria, il video. È la sesta volta Tentato furto in un bar di Casoria (Napoli): un uomo, con piede di porco e torcia, ha cercato di scardinare l’ingresso, danneggiando anche la porta in vetro.

A cura di Nico Falco

Un frame del video delle telecamere

Le telecamere lo hanno ripreso mentre, incurante delle automobili di passaggio, piede di porco tra le mani e torcia sulla fronte, continua a colpire la porta blindata. Va avanti per quasi un minuto, tra colpi sferrati sull'ingresso e il tentativo di fare leva tra le ante per piegarle. Poi, finalmente, risale in macchina e va via. Scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un bar di Casoria, in provincia di Napoli, e che mostrano soltanto l'ennesimo episodio di questo genere ai danni della stessa attività: in quattro anni è il sesto tentato furto con modalità di questo tipo.

Il video è stato pubblicato questa mattina sui social dai proprietari dell' "I Toraldo cafè-bistrot", al civico 292 di via Nazionale delle Puglie. Le immagini risalgono alle 5.30 della notte appena trascorsa, tra venerdì e sabato. Ad entrare in azione sarebbero state almeno due persone: una resta in auto, fermo davanti all'attività commerciale, l'altra invece scende e, con l'arnese da scasso, prova ad avere la meglio sull'ingresso per poi desistere, raggiungere il complice e allontanarsi. Il video è stato pubblicato anche dalla scrittrice Nunzia Mazzei, sorella di uno dei titolari, che su Instagram aggiunge: