Furto in tabaccheria a Fuorigrotta, ladri sfondano saracinesca e vetrina e rubano tutto l'incasso Furto nella notte alla tabaccheria di piazza Italia a Fuorigrotta. Danni ingenti, rubato l'incasso. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Svaligiata la tabaccheria di piazza Italia a Fuorigrotta. I ladri sono entrati in azione questa mattina, alle prime luci dell'alba, hanno sfondato la saracinesca del negozio, letteralmente sradicandola, poi hanno spaccato la vetrina, sono entrati all'interno del locale e hanno fatto razzia, rubando tutto il denaro e poi fuggendo via, dileguandosi tra le strade. Il tutto è accaduto in una manciata di minuti nel cuore della notte, martedì 19 marzo 2024. Il furto è avvenuto attorno alle 5,00 del mattino.

Raid di ladri nella tabaccheria di piazza Italia a Fuorigrotta

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri, allertati da una segnalazione al 112. Ancora da chiarire tutti i dettagli del raid di ladri, ma, secondo le prime ricostruzioni, poco prima ignoti avevano divelto la saracinesca e poi danneggiato la vetrata della tabaccheria. I malfattori hanno rubato del denaro ancora da quantificare per poi fuggire. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma che stanno acquisendo le diverse immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

I carabinieri hanno acquisito i video delle telecamere

Dai video, infatti, potrebbero emergere elementi utili a chiarire la dinamica di quanto avvenuto e ad individuare e identificare i responsabili del furto. Potrebbero essere vagliate eventualmente anche eventuali immagini di altre telecamere presenti nella zona per cercare di ricostruire il percorso seguito dai ladri per arrivare alla tabaccheria e poi per fuggire. Si cercano anche eventuali testimoni, anche se il furto è avvenuto nel cuore della notte, quando le strade erano pressoché deserte.