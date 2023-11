Furto in casa ad Avellino, ladri rompono la cassaforte con il flex: bottino da 25mila euro Il furto ad Aiello del Sabato, nella provincia di Avellino: sulla vicenda indagano i carabinieri. Da alcuni giorni, nella città irpina si segnalano molti furti, tanto che le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli.

A cura di Valerio Papadia

Sono entrati in casa armati di flex, che hanno utilizzato per scassinare la cassaforte e portare via tutto quello che vi hanno trovato al suo intero: denaro contante, gioielli e orologi preziosi per un bottino che si aggira intorno ai 25mila euro. Questo il furto messo a segno da alcuni malviventi in un'abitazione di Aiello del Sabato, nella provincia di Avellino: dopo aver rotto la cassaforte con il flex, i ladri sono scappati e hanno fatto perdere le proprie tracce. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e si sono messi sulle tracce dei malviventi. Da una prima ricostruzione, i ladri avrebbero utilizzato le condutture del gas per salire al piano superiore dell'abitazione.

Da alcune settimane, ad Aiello del Sabato si segnalano numerosi furti, tanto che il prefetto di Avellino Paolo Spena ha spiegato come ci sia bisogno di più illuminazione e più videosorveglianza in strada per aumentare il livello di sicurezza in città. Intanto, i carabinieri, di concerto con le altre forze dell'ordine, hanno intensificato i controlli in città per prevenire furti e tutelare la cittadinanza. Non si esclude che i malviventi che hanno messo a segno il colpo in casa abbiano commesso anche altri furti nella zona nelle ultime settimane.