Furto in banca da film a Marcianise, sfondano il bancomat con un escavatore e fuggono con il bottino Colpo alle prime luci di oggi: i malviventi hanno bloccato quattro strade con degli autoarticolati, assicurandosi così la fuga. Indagini in corso per quantificare il bottino e identificare i ladri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sembrerebbe un colpo progettato nei minimi dettagli quello andato in scena alle prime luci di oggi, mercoledì 8 gennaio, alla filiale della Banca di Credito Popolare di Marcianise, nella provincia di Caserta. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 4: dopo aver bloccato con degli autoarticolati le quattro strade che danno accesso all'istituto di credito, i ladri hanno utilizzato un escavatore per sfondare lo sportello automatico della banda e arraffare così il denaro contante che vi era all'interno. I malviventi, poi, hanno tentato di utilizzare l'escavatore anche per sfondare un'altra area della banca, quella in cui si trovano le cassette di sicurezza; non riuscendoci, sono fuggiti con il bottino, che non è stato ancora quantificato, guadagnandosi la fuga grazie alle strade precedentemente bloccate.

Il bottino del furto non è stato ancora quantificato

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno fatto partire le indagini per quantificare con precisione il denaro portato via dai malviventi e per identificare questi ultimi e assicurarli alla giustizia nel più breve tempo possibile. Nell'incursione criminale non si sono registrati feriti, dal momento che è andata in scena in un orario in cui la banca era chiusa al pubblico; sul posto sono stati abbandonati l'escavatore utilizzato per sfondare lo sportello automatico e gli autoarticolati, utilizzati invece, come detto, per bloccare le strade.