Furto di energia elettrica, lavoratori in nero, locali sporchi: blitz tra case e negozi a Ponticelli, raffica di multe Vasta operazione dei carabinieri, che da giorni sono impegnati nei quartieri di Napoli considerati più problematici. A Ponticelli, i militari hanno effettuato multe e denunce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

È finito da poche ore il secondo e ha preso il via il terzo giorno della vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nei quartieri della città considerati più problematici. Una operazione che vede un impiegato un vasto dispiegamento di forze tra i militari della compagnia Poggioreale e quelli del Reggimento Campania: oltre 60 uomini in strada e l'aiuto di un velivolo del Nucleo Elicotteristi Pontecagnano. Mentre inizia, come dicevamo, il terzo giorno di controlli, il bilancio del secondo è stato fruttuoso: i carabinieri hanno controllato abitazioni private ed esercizi commerciali a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, effettuando multe, denunce e sequestri.

In particolare, in via Eugenio Montale, i militari dell'Arma hanno controllato l'abitazione di una donna di 29 anni, ivi ristretta agli arresti domiciliari, scoprendo un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica; l'energia sottratta illecitamente alimentava anche un sistema di videocamere che inquadravano l'intera scala condominiale. Pertanto, il sistema di videosorveglianza è stato sequestrato e la donna è stata denunciata per furto di energia elettrica. Per lo stesso motivo, nella stessa palazzina di via Montale, un'altra persona è stata denunciata per aver sottratto illecitamente la corrente.

I carabinieri hanno controllato anche gli esercizi commerciali, con particolare riferimento al cosiddetto Lotto Zero. In un negozio di alimentari, i carabinieri della compagnia Poggioreale, insieme a quelli del Nas, hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, sequestrato 100 chili di prodotti alimentari; altri 3 negozi sono stati sanzionati per violazioni alla normativa HACCP. In un altro esercizio commerciale, inoltre, i carabinieri, grazie alla collaborazione dei militari del Nil, hanno invece riscontrato la presenza di cinque lavoratori in nero su dodici impiegati; le sanzioni hanno superato i 30mila euro.