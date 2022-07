Furto all’Ufficio Anagrafe di Caserta: rubati quasi 50mila euro Un addetto ha scoperto un ammanco di oltre 48mila euro dalle casse dell’ufficio: sarebbero i soldi derivanti dal servizio relativo alle carte d’identità.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Quasi 50mila euro sono scomparsi, inspiegabilmente, dall'Ufficio Anagrafe di Caserta. A denunciare l'accaduto è stato un dipendente che, quando questa mattina ha aperto l'ufficio – che sorge all'interno dell'ex caserma Sacchi – ha scoperto il consistente ammanco di denaro. Sono 48mila euro, infatti, i soldi che mancano dalle casse dell'ufficio e che sarebbero i soldi derivanti dal servizio relativo alle carte d'identità, che probabilmente dovevano essere depositati in banca. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, a cui spetta il compito di stabilire i motivi del grosso ammanco di denaro e individuare gli eventuali responsabili: all'interno dell'Ufficio Anagrafe di Caserta non ci sono telecamere di videosorveglianza, per cui gli inquirenti non potranno avvalersi dei filmati per venire a capo della questione. Qualche mese fa, ancora dall'Ufficio Anagrafe di Caserta, furono portate via alcune carte d'identità; questa volta, invece, è scomparso un ingente quantitativo di denaro, come detto 48mila euro.

A marzo furono rubate numerose carte d'identità

Come già accennato in precedenza, solo qualche mese fa all'Ufficio Anagrafe di Caserta si è consumato un altro furto: nel marzo scorso, infatti, sparirono numerose carte d'identità e valori bollati. I ladri entrarono di notte, aiutandosi con un flex per fare breccia nel portone d'ingresso e, una volta dentro, sradicarono la cassaforte, forse speranzosi di trovarvi del denaro. All'interno, però, i ladri hanno trovato soltanto i documenti d'identità e i valori bollati, che ad ogni modo sono stati asportati e scomparsi nel nulla insieme agli autori del furto.