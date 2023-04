Furto al The Sign a Pomigliano: “Rubate anche le mance dei camerieri”. Il ladro perde i pantaloni A Fanpage.it, Marco Franciosi, titolare del noto pub, racconta il furto subito questa notte: un ladro si è introdotto nel locale, rubando i soldi della cassa, le mance dei camerieri e alcuni tablet.

A cura di Valerio Papadia

Furto questa notte nel noto pub The Sign 2.0 a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli: un uomo si è introdotto nel locale, che sorge nella centralissima via Indipendenza, e ha portato via il fondo cassa, le mance dei camerieri e alcuni tablet. A denunciare l'accaduto, in un post su Facebook in cui ha pubblicato i frame dei video delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato il furto, è stato Marco Franciosi, titolare del The Sign, che a Fanpage.it ha spiegato nel dettaglio l'accaduto.

"È stato dentro 13 minuti – racconta Franciosi, riferendosi al malvivente -. È entrato rompendo un vetro all'ingresso, forse utilizzando un tubo di quelli che si usano per le impalcature, si è introdotto da un buco molto piccolo". Sia per entrare che per uscire, infatti, il ladro ha impiegato svariati minuti, perdendo anche i pantaloni durante le operazioni.

Il ladro ha rubato l'incasso, i tablet e le mance dei camerieri

Il buco utilizzato dal ladro per entrare nel pub

"Mi ha sradicato il registratore di cassa, danneggiando tutti i fili – racconta ancora Franciosi a Fanpage.it – e ha rubato circa 200 euro di fondo cassa. Il danno maggiore lo ha fatto ai miei dipendenti, visto che ha rubato anche il barattolo con le mance che avrebbero dovuto dividersi, circa 600 euro. Prima di andare via poi ha preso alcuni tablet".

"Oltre al registratore di cassa e a circa 800 euro, il danno non è stato ingente. Mi dispiace però soprattutto per i miei ragazzi, che avevano accumulato un bel gruzzolo in mance e lo hanno visto sfumare". Le telecamere, come detto, hanno immortalato tutte le fasi del furto: appena effettuata la scoperta, Franciosi ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine.