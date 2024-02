Furto al ristorante giapponese Tokyo 2: saracinesca sfondata, rubati 7mila euro Raid notturno nel ristorante giapponese di via Diocleziano, a Napoli. L’attività è rimasta aperta. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

I danni all'ingresso del locale mostrati dal ristorante Tokyo 2 su Facebook

Furto nel ristorante giapponese Tokyo 2 di Fuorigrotta, nella periferia occidentale di Napoli: ignoti hanno danneggiato la saracinesca e la vetrina della porta di ingresso e hanno portato via un computer e circa 7mila euro in contanti che erano contenuti nella cassa automatica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le indagini sono affidate alla Compagnia Bagnoli.

Il raid nel locale di via Diocleziano, molto noto in zona, è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, ieri mattina erano ancora visibili i danni (che sono stati successivamente riparati); è probabile che ad agire sia stato un ladro solo, forse spalleggiato da un complice rimasto a sorvegliare la strada. È stato usato un arnese o un corpo contundente per divellere la saracinesca e quindi per sfondare il vetro. Al vaglio degli investigatori la possibilità che elementi utili alle indagini possano arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate lungo la strada e nelle attività commerciali vicine.

Il ristorante ha avvisato i clienti tramite i social con un post su Facebook ieri:

Ci teniamo a informare la nostra amata clientela che siamo aperti nonostante il furto e che stiamo collaborando con le autorità competenti per risolvere questa situazione al più presto. Vi ringraziamo per il vostro continuo supporto.