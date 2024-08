video suggerito

Furti nelle case, presi in 4: avevano refurtiva per migliaia di euro tra orologi, oro e borse Tre georgiani sono stati sottoposti a fermo per ricettazione e un napoletano è stato denunciato per lo stesso reato a Torre del Greco (Napoli). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Orologi di pregio, monili d'oro, borse e pochette di lusso, oltre a migliaia di euro in contanti: un piccolo tesoro, quello ritrovato dalla Squadra Mobile di Napoli in un'abitazione di Torre del Greco, e che con tutta la probabilità è la refurtiva di una serie di furti e rapine in appartamento perpetrati negli ultimi giorni. Nei guai sono finite quattro persone: si tratta di tre georgiani, sottoposti a fermo per ricettazione, e di un pregiudicato italiano, denunciato a piede libero per lo stesso reato.

La perquisizione è scattata d'intesa con la Procura di Torre Annunziata, nell'ambito di indagini mirate a contrastare proprio il fenomeno dei furti e delle rapine in appartamento, che ha fatto registrare un picco nel periodo estivo. I quattro erano stati individuati come presunti appartenenti ad una banda specializzata e, una volta ottenuto il via libera della Procura, è scattato il blitz. Nell'abitazione dove soggiornavano, oltre ai soldi e ai beni di lusso, sono stati rinvenuti anche chiavi adulterate, grimaldelli e frese, strumenti solitamente utilizzati per introdursi nelle case e per aprire le casseforti.

I tre georgiani sono stati portati nel carcere napoletano di Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire a chi appartengano i beni rinvenuti e, a quel punto, ricostruire la provenienza e accertare se effettivamente siano stati portati via durante i raid in casa e dove.