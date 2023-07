Furti e rapine in quattro negozi in pochi minuti, 31enne arrestato a Sorrento L’uomo è stato rincorso da un poliziotto libero dal servizio e arrestato con l’ausilio di altri agenti intervenuti sul posto.

A cura di Valerio Papadia

Ha messo a segno furti e rapine in quattro negozi di Sorrento in pochi minuti: un malvivente – un uomo di 31 anni napoletano, R.E. le sue iniziali, già noto alle forze dell'ordine – è stato così arrestato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento a piedi. Tutto ha inizio nella mattinata di ieri, martedì 4 luglio, quando gli agenti del commissariato di Sorrento intervengono in un esercizio commerciale della città, in via Marina Piccola, dove una donna riferisce di aver subito una rapina: poco prima, un uomo, dopo averla minacciata e strattonata, le ha rubato una busta contenente del denaro.

Poco dopo gli agenti, mentre transitavano in via degli Aranci, hanno notato un poliziotto libero dal servizio che inseguiva un uomo, resosi responsabile di un furto nei confronti di una donna in un supermercato in via Sersale. Dopo un breve inseguimento a piedi per le strade di Sorrento, il malvivente è stato bloccato dai poliziotti: è stato trovato in possesso di 20 euro in contanti, una confezione di profumo e un paio di occhiali da sole.

Dopo aver svolto gli opportuni controlli del caso, gli agenti hanno scoperto che l'uomo si era reso responsabile, poco prima, del furto nei confronti della donna in via Marina Piccola e della donna in via Sersale, ma anche di due rapine, ai danni rispettivamente di una profumeria e di un negozio di ottica della città. Pertanto, il 31enne è stato arrestato con le accuse di rapina, furto con strappo e furto.